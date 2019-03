Brexit: Erste Attacken auf Parlamentarier

Es sind simple Maßnahmen, wie sie Eltern gerne ihren Teenagern abends mit auf den Weg geben: Lieber ein Taxi nehmen als öffentliche Verkehrsmittel, am besten gemeinsam nach Hause fahren. Doch diesmal richten sich die Ratschläge nicht an Kinder, sondern an Abgeordnete des Londoner Unterhauses. Lindsay Hoyle, Vize-Sprecher des Parlaments, hat sie in einem offiziellen Schreiben an ihre Kollegen verschickt. Auch der Polizei, schreibt die Politikerin der oppositionellen Labour-Partei, „wurde klar gemacht, dass sie garantieren muss, dass Parlamentsabgeordnete im Unterhaus ohne Angst abstimmen dürfen“.