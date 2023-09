Bosnischer Serben-Führer Dodik droht UNO-Beauftragtem Christian Schmidt

Dodik drohte auch mit Unabhängigkeit

Dodik drohte auch mit der Loslösung der Serbischen Republik von Bosnien, sollte Schmidt entsprechend seinen Befugnissen ein Gesetz über das Staatsvermögen erlassen. Das bosnische Verfassungsgericht hat bisher bereits zweimal Gesetze der Republika Srpska für verfassungswidrig erklärt, die sicherstellen sollten, dass das Staatsvermögen auf dem Gebiet der kleineren Entität ihr gehört und nicht in das Vermögen des gesamten Staates einfließt, wie dies seit 2005 gilt.

"In dem Augenblick, in dem Schmidt das Vermögensgesetz erlässt, wird es den Beschluss über die Unabhängigkeit der Republika Srpska geben", sagte Dodik, ohne zu erklären wie dies genau erfolgen soll. Dodik gilt in Bosnien-Herzegowina als "russischer Mann auf dem Balkan" und als Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seit langem gibt es von Dodik vorangetriebene Abspaltungsbestrebungen in der Republika Srpska. Russland wird vorgeworfen, diese Bestrebungen zu unterstützen.