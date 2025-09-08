Bosnischer Verteidigungsminister singt "patriotisches" Thompson-Lied

Der bosnische Verteidigungsminister Zukan Helez dürfte offenbar auf einer privaten Feier gefilmt worden sein – der Clip, der Helez singend auf einem Tisch zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Medien.

Ausgelassen sieht man den Politiker, wie er später auf seiner Facebook-Seite schreibt, ein "patriotisches Lied" anstimmen. Er habe aus vollem Herzen gesungen, so Helez. In dem Song soll der Heimatort des Verteidigungsministers besungen worden sein, weshalb er sich habe mitreißen lassen. "Ich wurde von Erinnerungen überwältigt … Das Lied, das ich sang, ist nicht anstößig, es verletzt niemandes religiöse oder nationale Gefühle", sagte Helez.

Das Lied "Mein Ivan" von Marko Perković alias Thompson, handelt von der Schwarzen Legion, einer Elitetruppe der Ustascha, die die Stadt Kupres vor den Partisanen verteidigte. Dabei verübte sie allerdings zahlreiche Verbrechen an serbischen Zivilisten, wie Slobodna Evropa berichtet.