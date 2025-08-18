Köpfe rollen in der Republika Srpska: Premier Višković tritt zurück

Der bosnisch-serbische Ministerpräsident Radovan Višković , ein enger Vertrauter des kürzlich des Präsidentenamtes in der kleineren bosnischen Entität enthobenen Milorad Dodik , ist am Montag zurückgetreten. Der Rücktritt wurde laut Medienberichten mit der anstehenden Umbildung der Regierung der Republika Srpska erläutert.

"Kandidatur bei den nächsten Wahlen"

Milorad Dodik, Chef des in der kleineren bosnischen Entität regierenden Bundes der Unabhängigen Sozialdemokraten (SNSD), erläuterte den Rücktritt von Višković mit "seiner Kandidatur bei den nächsten Wahlen".

Dodik präzisierte nicht, um welche Wahlen es sich handelt. Nach der Amtsenthebung von Dodik - derzeit wird über seine Beschwerde dagegen noch vor dem Verfassungsgericht entschieden - stehen in der kleineren bosnischen Entität Präsidentschaftswahlen bevor.