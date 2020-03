Boris Johnson will nicht mehr mit Hund Dilyn wohnen

Bei der Wahl im Dezember hatten die konservativen Torys noch auf Dilyns vierbeinige Unterstützung für Johnson gesetzt. " Dilyn, der Hund, will, dass ihr heute konservativ wählt", schrieben die Torys am 12. Dezember auf ihrem offiziellen Twitter-Konto. Dazu stellten sie ein Bild, auf dem Johnson seinen Hund auf dem Arm trägt. Auch bei seiner Stimmabgabe in London hatte der Premier Dilyn an der Leine dabei. Johnson hatte Dilyn auch auf mehrere Wahlkampfveranstaltungen mitgenommen.