Geständnis: Bill Gates hatte Affären mit zwei Russinnen

Laut einer Aufnahme, die dem Wall Street Journal vorliegt, räumte er auch ein, während seiner Ehe mit Melinda Gates (61) zwei Affären mit russischen Frauen gehabt zu haben.

„Ich hatte Affären, eine mit einer russischen Bridge-Spielerin, die ich bei Bridge-Veranstaltungen kennengelernt hatte, und eine mit einer russischen Kernphysikerin, die ich durch geschäftliche Aktivitäten kennengelernt hatte", erzählte der 70-Jährige seinen Mitarbeitern dem Bericht zufolge. Gates' damaliger Berater Boris Nikolic habe von den Affären gewusst und schließlich Epstein davon erzählt, der das Wissen über die Affären ausnutzte, um Druck auf den Microsoft-Gründer auszuüben.

Wann die Affären genau anfingen und endeten, führte Gates nicht im Detail aus.