Geständnis: Bill Gates hatte Affären mit zwei Russinnen
Zusammenfassung
- Bill Gates gestand zwei Affären mit russischen Frauen während seiner Ehe ein.
- Jeffrey Epstein erfuhr von den Affären und nutzte das Wissen, um Druck auf Gates auszuüben.
- Gates betonte, nichts Illegales getan oder gesehen zu haben, und entschuldigte sich für seine Verbindung zu Epstein.
"Ich habe nichts Illegales getan, ich habe nichts Illegales gesehen." Bei einer internen Versammlung der Gates Foundation sprach Microsoft-Mitgründer Bill Gates (70) offen über seine Kontakte zu Jeffrey Epstein. Demnach entschuldigte er sich bei den Anwesenden für seine Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter.
Laut einer Aufnahme, die dem Wall Street Journal vorliegt, räumte er auch ein, während seiner Ehe mit Melinda Gates (61) zwei Affären mit russischen Frauen gehabt zu haben.
„Ich hatte Affären, eine mit einer russischen Bridge-Spielerin, die ich bei Bridge-Veranstaltungen kennengelernt hatte, und eine mit einer russischen Kernphysikerin, die ich durch geschäftliche Aktivitäten kennengelernt hatte", erzählte der 70-Jährige seinen Mitarbeitern dem Bericht zufolge. Gates' damaliger Berater Boris Nikolic habe von den Affären gewusst und schließlich Epstein davon erzählt, der das Wissen über die Affären ausnutzte, um Druck auf den Microsoft-Gründer auszuüben.
Wann die Affären genau anfingen und endeten, führte Gates nicht im Detail aus.
"Ich habe nie dort übernachtet"
Bis 2014 habe sich Gates mit dem Sexualstraftäter getroffen. Zudem sei er auch mit ihm in seinem Privatjet geflogen. An kriminellen Machenschaften habe er sich allerdings nicht beteiligt, zitiert das Wall Street Journal den Unternehmer. "Ich habe nie dort übernachtet", stellt Gates laut der Zeitung klar, "und auch Epsteins Insel nicht besucht."
Der 2019 in Haft gestorbene Multimillionär Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring mit einer bis heute nicht gänzlich bekannten, aber offenkundig sehr großen Zahl an Opfern betrieben. Zugleich unterhielt er enge Kontakte zu höchsten Kreisen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Adel.
