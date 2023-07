Biden genehmigt US-Denkmal für Lynch-Opfer Emmett Till

Biden erwähnte Florida und DeSantis dabei nicht namentlich. DeSantis, der sich auf die republikanische Präsidentschaftskandidatur bewirbt, war zuvor wegen neuer Maßstäbe seiner Bildungsbehörde für Lehrpläne zur Geschichte der Afroamerikaner in die Kritik geraten. Diese enthalten unter anderem die "klarstellende" Aussage, dass Sklaven in den USA Fähigkeiten erwarben, die "in manchen Fällen zu ihrem persönlichen Vorteil eingesetzt werden konnten". Dies wurde von vielen als Verharmlosung des Verbrechens der Sklaverei und des systemischen Rassismus in den USA aufgefasst.

Die Sklaverei prägte die Vereinigten Staaten von Amerika entscheidend vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Millionen Männer und Frauen aus Afrika wurden insbesondere in den Südstaaten unter anderem in der Landwirtschaft, insbesondere in der Baumwoll- und Tabakproduktion, zur Arbeit gezwungen. Obwohl die Sklaverei in den USA nach dem Bürgerkrieg offiziell abgeschafft wurde, blieb systemischer Rassismus und Benachteiligung von Schwarzen bestehen und ist noch heute spürbar.