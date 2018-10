Berlin: Angst vor Streitereien und Stillstand in der Regierung

Tatsächlich wird die Wahl in Bayern auch für die Regierung in Berlin in den kommenden Wochen zur existenziellen Herausforderung. Einerseits muss die CDU versuchen, das Debakel in Bayern der CSU umzuhängen, um nicht beschädigt zu werden. Andererseits darf man den Regierungspartner, mit dem man ohnehin in der Flüchtlingsfrage auf Kriegsfuß steht, nicht allzu sehr verärgern.

Diese Streitereien, gesteht CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer offen ein, hätten der wahlkämpfenden CSU geschadet – und die CDU sei daran mitschuldig.

Doch Kramp-Karrenbauers Feststellung, dass es der CSU aufgrund der chronischen Konflikte nicht gelungen sei, ihre Leistungen und Ziele in den Vordergrund zu stellen, gilt ebenso für die Regierung in Berlin. Die steht seit ihrem Antritt im Zeichen von Streitereien und Personaldebatten: Ob es sich nun um die Existenzkrise der SPD handelt, die am Eintritt in die Koalition fast zerbrochen wäre, oder den Konflikt zwischen Kanzlerin Merkel und CSU-Innenminister Horst Seehofer um den rechtslastigen Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen.