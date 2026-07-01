Belarus entlässt 28 politische Gefangene aus Haft

In Belarus sind nach Behördenangaben 28 politische Gefangene begnadigt worden. Vor dem Unabhängigkeitstag seien insgesamt 32 Menschen aus der Haft entlassen worden, teilte die belarussische Präsidentschaft am Mittwoch mit. 28 von ihnen saßen demnach wegen „extremistischer Straftaten“ im Gefängnis - mit dieser Formulierung bezieht sich die Regierung in Belarus auf politische Gefangene. Machthaber Alexander Lukaschenko habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, hieß es.

20 Frauen und zwölf Männer seien freigekommen, wurde weiters mitgeteilt. Seit 2025 sind in Belarus nach Verhandlungen, die von US-Präsident Donald Trump angestoßen wurden, Hunderte politische Gefangene freigelassen worden. Im Gegenzug lockerten die USA ihre Sanktionen gegen das mit Russland verbündete Land.

Die Regierung des langjährigen Machthabers Lukaschenko geht mit Härte gegen kritische Stimmen vor. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Wjasna sitzen in Belarus weiterhin mehr als 800 Menschen aus politischen Gründen in Haft. Viele von ihnen waren im Zuge der Proteste gegen die umstrittene Wiederwahl Lukaschenkos 2020 verhaftet worden.