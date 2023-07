Bei Unfall in russischer Uranfabrik: Ein Toter, Uranhexafluorid ausgetreten

In Russland ist nach einem Medienbericht bei einem Unfall in einer Urananreicherungsanlage ein Mensch getötet worden. Die Strahlungswerte am Standort der Fabrik in Nowouralsk in der Region Ural östlich von Moskau seien normal, berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Freitag.

➤ Mehr lesen: Radioaktives Material geladen: LKW am Weg nach Österreich gestoppt