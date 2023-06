Radioaktives Material geladen: LWK am Weg nach Österreich gestoppt

Die Verkehrspolizei der mittelitalienischen Stadt Macerata hat in der Nähe der Autobahnmautstelle von Civitanova Marche einen illegalen Transport von radioaktivem Material gestoppt, das in einem Lastwagen mit österreichischem Nummernschild versteckt war. Am Steuer saß ein osteuropäischer Fahrer.

Das Fahrzeug kam aus einer italienischen Gesundheitseinrichtung und war auf dem Weg nach Österreich, wo das Material entsorgt hätte werden sollen, berichteten die Behörden.