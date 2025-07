Neos-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat ein "Joint Statement" zu den "besetzten palästinensischen Gebieten" unterschrieben, das auf Initiative des britischen Außenministeriums von 29 Staaten unterfertigt wurde. In dem Papier werden ein sofortiger Waffenstillstand in Gaza und eine Verbesserung der humanitären Lage gefordert. Laut Recherchen des KURIER, wurde dies von Meinl-Reisinger ohne vorherige Rücksprache mit ihren Koalitionspartnern ÖVP und SPÖ vollzogen. In der "ZiB 2" spricht Meinl-Reisinger darüber, ob die Unterschrift der Deklaration einem Kurswechsel in der Nahost-Politik gleichkommt: "Es ist kein Paradigmenwechsel. Weil der Inhalt dieses Briefs genau das ist, was wir in der EU seit Wochen und Monaten klar gesagt haben. Wir sind Freunde Israels". Sie verwies auch auf die Schlussfolgerungen des Rates von Ende Juni. Es gehe darum, an Israel zu appellieren, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten, denn der Krieg müsse enden. Natürlich seien die Hamas angehalten, die israelischen Geiseln freizulassen.

"Das halte ich für absurd" Den Vorwurf, die unterschriebene Deklaration, würde den Hamas in die Hände spielen, weist Meinl-Reisinger entschieden zurück. Sie erklärte: "Das halte ich für absurd. Dieser Brief ist natürlich keine Unterstützung der Terrororganisation Hamas. Israels Existenzrecht wird abgesprochen, deshalb ist es völlig klar, dass Israel das Recht hat sich zu verteidigen. Und jetzt ist es aber so, dass das Töten ein Ende haben muss." Laut ihr werde die Organisation in dem Brief als Terrororganisation bezeichnet und auch sehr stark kritisiert. Es gehe Meinl-Reisinger darum zu zeigen, dass man nicht unempathisch gegenüber der Zivilgesellschaft sein kann, denn "das humanitäre Völkerrecht wird von Israel nicht eingehalten, insbesondere was den Zugang von Hilfsgütern und der medizinischen Versorgung angeht". Aus diesem Grund sei sie auch als Freundin nach Israel gereist. Vor Ort habe sie angemerkt, dass dies verbessert werden müsse.