Partner von Lena Schilling: Bas Eickhout legt EU-Mandat zurück
Der Grünen-Europaabgeordnete Bas Eickhout hat am Mittwoch über Social Media angekündigt, sein Mandat mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Als Hintergrund nannte der bisherige Co-Vorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament "persönliche Beziehungen", die nach eigenen Angaben "nicht mit seiner Rolle vereinbar" gewesen seien.
Der 49-jährige Niederländer erklärte in einem Statement, er habe sein Verhalten der vergangenen Monate kritisch reflektiert und Verantwortung übernommen. "Ich habe nicht immer das Richtige getan", schrieb er via Bluesky. Seine Partei stehe vor einer neuen Phase und benötige neue Kraft.
In einem Social-Media-Statement schrieb Eickhout: "Siebzehn Jahre lang habe ich mich als grüner Europaabgeordneter mit Leib und Seele für grüne Ideale, die Partei und unsere Fraktion eingesetzt." Zudem erklärte er: "Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten Jahren gemeinsam erreicht haben."
Beziehung zu Lena Schilling
Wie Politico sowie zuvor auch der KURIER berichteten, ist Eickhout in einer Beziehung mit der 24 Jahre jüngeren, österreichischen Grünen-Abgeordneten Lena Schilling. Dies sei im Sinne der Transparenz und der Vermeidung von Interessenskonflikten offengelegt worden. "Die Bekanntgabe stellte sicher, dass alle in der Fraktion über die Beziehung informiert sind und dass sie die Arbeit der Fraktion nicht beeinträchtigen wird", teilte die Grüne EU-Fraktion gegenüber Politico mit. Schilling bestätigte die Beziehung ebenfalls. Eickhout betonte nun jedoch, sein Rücktritt habe "nichts mit der Beziehung zu Lena" zu tun.
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