Der Grünen-Europaabgeordnete Bas Eickhout hat am Mittwoch über Social Media angekündigt, sein Mandat mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Als Hintergrund nannte der bisherige Co-Vorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament "persönliche Beziehungen", die nach eigenen Angaben "nicht mit seiner Rolle vereinbar" gewesen seien.

Der 49-jährige Niederländer erklärte in einem Statement, er habe sein Verhalten der vergangenen Monate kritisch reflektiert und Verantwortung übernommen. "Ich habe nicht immer das Richtige getan", schrieb er via Bluesky. Seine Partei stehe vor einer neuen Phase und benötige neue Kraft.