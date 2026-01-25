Obamas über Trumps "maskierte ICE-Rekruten": "Das muss aufhören"

Ex-US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle rufen nach dem Tod des US-Bürgers Alex Pretti in Minneapolis zu öffentlichem Protest auf. Jede Amerikanerin und jeder Amerikaner sollten die friedlichen Demos in der Stadt im Norden der USA und anderen Teilen des Landes unterstützen und daraus Inspiration schöpfen, so das Ehepaar in einem gemeinsamen Statement. US-Präsident Donald Trump und seine Regierung schienen darauf aus zu sein, die Situation weiter zu eskalieren.

Sie gäben öffentliche Erklärungen zu den Erschießungen von Herrn Pretti und Renée Good ab, die auf keiner ernsthaften Untersuchung beruhten und die durch Videomaterial widerlegt zu werden scheinen, schrieben die Obamas. Sie betonten: "Das muss aufhören." Diese Taktiken hätten dazu geführt, dass zwei US-Bürger erschossen wurden. Damit meinen die Obamas neben Pretti die US-Bürgerin Renée Good, die im Jänner in Minneapolis von einem Beamten der Einwanderungsbehörde ICE erschossen worden war. Die Proteste seien "eine zeitgemäße Erinnerung daran, dass es letztlich an jedem und jeder von uns als Bürgerinnen und Bürgern liegt, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen, unsere grundlegenden Freiheiten zu schützen und unsere Regierung zur Rechenschaft zu ziehen."

Samstagfrüh starb der weiße US-Bürger Pretti durch Schüsse von Bundesbeamten in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota. Die US-Regierung stellt die tödlichen Schüsse als Selbstverteidigung dar. Videomaterial im Netz von der Szene erwecken einen anderen Eindruck. Obamas: Das ist ein Weckruf Die Obamas schrieben: "Die Tötung von Alex Pretti ist eine herzzerreißende Tragödie." Es sollte ein "Weckruf" für jeden Amerikaner unabhängig von der Parteirichtung sein, dass viele der Kernwerte als Nation gerade zunehmend unter Beschuss gerieten.