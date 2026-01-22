5-jähriger Bub festgenommen: Weiterer ICE-Einsatz in Minnesota

Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) haben im US-Bundesstaat Minnesota im Laufe dieses Monats mindestens vier Minderjährige aus demselben Schulbezirk festgenommen. Darunter soll sich auch ein fünfjähriger Junge befinden, wie NBC News berichtet. Nach massiven Protesten rund um die Erschießung der 37-jährigen Renée Good durch ICE-Beamte ist die Stimmung im Bundesstaat noch immer angespannt.

5-Jähriger festgenommen, Vater wollte flüchten Der fünfjährige Liam Ramos und sein Vater Adrian Alexander Conejo Arias wurden am Dienstagnachmittag in der Einfahrt ihres Wohnhauses festgenommen, als sie gerade vom Kindergarten zurückkehrten, wie aus einer Pressemitteilung der Columbia Heights Public Schools hervorgeht. Zuvor rechtfertigte die Trump-Regierung die ICE-Einsätze mit der Festnahme von Gewaltverbrechern. Dass ein Fünfjähriger nun festgenommen wurde, bestürzt die Gemeinde nördlich von Minneapolis. Der Vater soll versucht haben, zu Fuß zu flüchten, ICE-Beamte blieben bei dem Kind und forderten es auf, an der Haustür zu klopfen, um zu prüfen, ob sich noch weitere Personen in dem Haushalt aufhalten. Danach wurde auch der fünfjährige Liam festgenommen. Sein Bruder, der die Mittelschule besucht, kehrte kurze Zeit später von der Schule nach Hause zurück und musste feststellen, dass sein jüngerer Bruder und sein Vater abgeführt worden waren.