5-jähriger Bub festgenommen: Weiterer ICE-Einsatz in Minnesota
Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) haben im US-Bundesstaat Minnesota im Laufe dieses Monats mindestens vier Minderjährige aus demselben Schulbezirk festgenommen. Darunter soll sich auch ein fünfjähriger Junge befinden, wie NBC News berichtet.
Nach massiven Protesten rund um die Erschießung der 37-jährigen Renée Good durch ICE-Beamte ist die Stimmung im Bundesstaat noch immer angespannt.
5-Jähriger festgenommen, Vater wollte flüchten
Der fünfjährige Liam Ramos und sein Vater Adrian Alexander Conejo Arias wurden am Dienstagnachmittag in der Einfahrt ihres Wohnhauses festgenommen, als sie gerade vom Kindergarten zurückkehrten, wie aus einer Pressemitteilung der Columbia Heights Public Schools hervorgeht. Zuvor rechtfertigte die Trump-Regierung die ICE-Einsätze mit der Festnahme von Gewaltverbrechern. Dass ein Fünfjähriger nun festgenommen wurde, bestürzt die Gemeinde nördlich von Minneapolis.
Der Vater soll versucht haben, zu Fuß zu flüchten, ICE-Beamte blieben bei dem Kind und forderten es auf, an der Haustür zu klopfen, um zu prüfen, ob sich noch weitere Personen in dem Haushalt aufhalten. Danach wurde auch der fünfjährige Liam festgenommen. Sein Bruder, der die Mittelschule besucht, kehrte kurze Zeit später von der Schule nach Hause zurück und musste feststellen, dass sein jüngerer Bruder und sein Vater abgeführt worden waren.
Laut dem Anwalt der Familie befinden sich Liam und sein Vater nun in San Antonio in Gewahrsam der Heimatschutzbehörde. Sie seien keine US-Staatsbürger, sie würden sich aber legal in den USA aufhalten. Das Heimatschutzministerium erklärte, dass der Fünfjährige nicht ins Visier genommen worden war und die Einwanderungsbehörde ICE üblicherweise mit den Eltern abspreche, ob deren Kinder bei Vertrauenspersonen in Obhut genommen werden sollen.
Drei weitere Schüler der Columbia Heights High School wurden im Jänner von Beamten der ICE festgenommen, wie die Washington Post berichtet. Darunter seien zwei 17-Jährige und eine zehnjährige Schülerin gewesen.
