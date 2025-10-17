Babler dürfte Vizepräsident der europäischen Sozialisten werden

SPÖ-Bundesparteivorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler wird am Freitag beim Kongress der europäischen Sozialisten und Sozialdemokraten (SPE bzw. PES) in Amsterdam voraussichtlich zum Vizepräsidenten gewählt. Das teilte ein Sprecher der APA im Vorfeld mit. Die SPÖ stelle damit zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder einen Vizepräsidenten der SPE. Das Wahlergebnis wird um etwa 17 Uhr erwartet. Aktuell hat die europäische Partei sechs Vizepräsidenten. Babler selbst musste seine Teilnahme am Kongress kurzfristig absagen, weil er erkrankt ist, erklärte sein Sprecher in der Früh. Die Wahl werde aber wie geplant durchgeführt. Ursprünglich hätte der SPÖ-Chef bei einem Panel zum Thema "Mehr Demokratie wagen" sprechen sollen und bilaterale Treffen gehabt.

Stefan Löfven einziger Kandidat Die Sozialisten werden am Freitag außerdem ihre Führung neu wählen. Einziger Kandidat ist offenbar der derzeitige Vorsitzende und schwedische Ex-Ministerpräsident Stefan Löfven. Das Hauptthema des Kongresses in Amsterdam, an dem unter anderem der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez, der EU-Ratspräsident António Costa und der Vorsitzende der niederländischen Oppositionspartei "Linke Allianz" Frans Timmermans teilnehmen sollen, wird laut dem Sender Euronews die Autonomie Europas gegenüber den USA in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung und Handel sein. Eine weitere Frage, mit der sich die Sozialisten und Sozialdemokraten befassen werden, ist ihre Haltung zum Waffenstillstand im Gazastreifen. Viele Parteigenossen hatten davor das Vorgehen Israels scharf kritisiert und sich für EU-Sanktionen gegen Israel sowie eine Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens ausgesprochen.

Ausschluss der slowakischen Smer erwartet Ein Thema beim Kongress wird der erwartete Ausschluss der slowakischen Partei Smer-Sozialdemokratie (Smer-SD) von Ministerpräsident Robert Fico aus den Reihen der Europäischen Sozialisten. Die Mitgliedschaften der Smer und ihres sozialdemokratischen Koalitionspartners Hlas-SD (Stimme der Sozialdemokratie) wurden bereits 2023 wegen ihrer Regierungskoalition mit Ultranationalisten suspendiert. Anders als Smer ist Hlas-SD, gegründet vom früheren Fico-Weggefährten und jetzigen Staatspräsidenten Peter Pellegrini, nur assoziiertes Mitglied der SPE. Die Mitgliedschaft von Hlas bleibt weiterhin nur ausgesetzt, schieb die slowakische Nachrichtenagentur TASR. Das Onlineportal Euractiv hatte Mitte September berichtet, der Ausschluss von Smer erfolge, nachdem die europäischen Sozialdemokraten ihre Geduld mit Fico verloren hätten. Dieser habe sich nämlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping eingelassen und werde beschuldigt, zu Hause über die Rechtsstaatlichkeit hinweg zu regieren. Die Slowakei hatte Ende September zudem eine Verfassungsänderung beschlossen, welche die Rechte von sexuellen Minderheiten beschneidet. Die Verfassungsänderung schreibt die Nachrangigkeit von EU-Recht hinter nationalem Recht in "kulturell-ethischen Fragen" fest.