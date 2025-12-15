Von China bis Kiew: Das sind die Pläne der neuen Babiš-Regierung

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die neue Regierung des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten und Milliardärs Andrej Babiš in Tschechien ist komplett. Präsident Petr Pavel vereidigte am Montagvormittag die Minister des Kabinetts auf der Prager Burg. Er ermahnte sie zu konstruktiver Arbeit und wünschte "viel Kraft" in turbulenten Zeiten. Die ANO von Babiš übernimmt acht Ressorts, die migrationsfeindliche Freiheit und direkte Demokratie (SPD) drei und die Autofahrerpartei Motoristen vier. Der 71-jährige Babiš muss nun die Vertrauensfrage stellen - das soll am 13. Jänner geschehen. Im Abgeordnetenhaus verfügt das Bündnis über eine klare Mehrheit von 108 der 200 Sitze.

Verteidigungsminister mit China-Erfahrung Der neue parteilose Verteidigungsminister, Generalmajor a.D. Jaromír Zůna, wurde von der ultrarechten SPD nominiert. Er war in der Vergangenheit unter anderem Militärattaché in Peking. Die Autofahrerpartei Motoristen stellt mit Petr Macinka den Außenminister, der zudem anstelle des erkrankten Ex-Rennfahrers Filip Turek vorübergehend das Umweltministerium übernimmt. Dagegen protestierten Umweltaktivisten, die auf das Ministeriumsgebäude im Prager Stadtteil Vršovice kletterten und ein Spruchband enthüllten.