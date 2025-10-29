Einigung auf EU-kritische Koalition in Tschechien

In Tschechien hat sich die populistische Bewegung ANO von Ex-Premier Andrej Babiš mit den rechtskonservativen, EU-skeptischen Motoristen und der rechtspopulistischen Anti-EU-Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) auf eine Regierungskoalition geeinigt. Das gab Babiš am Mittwoch in Prag bekannt.

Am Montag (3. November) sollen die drei demnach am Rande der konstituierenden Sitzung der neuen tschechischen Abgeordnetenkammer ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen.