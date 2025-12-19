Australien reagiert auf Terror: Drastische Reduktion von Schusswaffen geplant

Die australische Regierung will die Anzahl der Schusswaffen im Land nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney drastisch reduzieren. Premierminister Anthony Albanese kündigte ein nationales Rückkaufprogramm für Schusswaffen an. Australien: Waffenrecht soll noch strenger werden Ein ähnliches Programm hatte das Land zuletzt 1996 nach einem Amoklauf in der Stadt Port Arthur auf der Insel Tasmanien mit 35 Toten eingeführt. Die Regierung des Sozialdemokraten will das verschärfte Waffenrecht nochmals strikter fassen.

Zwei Attentäter - ein Vater und sein Sohn - hatten am Sonntag am berühmten Bondi Beach in Sydney während des jüdischen Lichterfests Chanukka das Feuer auf die Menge eröffnet und 15 Menschen getötet. Es war der schlimmste Fall von Schusswaffengewalt in dem Land seit dem Amoklauf von 1996. Der Vater wurde von der Polizei erschossen, der Sohn mit lebensgefährlichen Schusswunden ins Krankenhaus gebracht. "Müssen mehr Waffen von unseren Straßen holen" "Die schrecklichen Ereignisse in Bondi zeigen, dass wir mehr Waffen von unseren Straßen holen müssen", sagte Albanese bei einer Pressekonferenz. Es gebe vier Millionen Schusswaffen in Australien – mehr als 1996, als die strikten Waffengesetze in Kraft traten.