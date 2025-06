Aung San Suu Kyi: Aufstieg und Fall einer Freiheitsikone

Auf dem Subkontinent ging sie zunächst auch zur Schule. Dann wechselte sie an die britische Elite-Uni Oxford und beendete dort 1967 ihre Studien in den Disziplinen Politik, Wirtschaft und Philosophie. Die ganze Welt stand ihr offen – sie ergriff die Chance und nahm einen Job bei den Vereinten Nationen in New York an.

Doch die Liebe zu ihrem langjährigen britischen Freund, dem Uni-Dozenten Michael Aris war größer. Nach der Heirat 1971 zog sie zurück nach England und bekam die beiden Söhne Alexander und Kim.

Rückkehr in die Heimat

Eine Lehrtätigkeit in London folgte, die Aung San Suu Kyi 1988 jäh abbrach, als ihre Mutter in Birma (die offizielle Umbenennung in Myanmar erfolgte erst ein Jahr später) schwer erkrankte. Sie zögerte nicht und kehrte umgehend in ihr Heimatland zurück.

Doch dort herrschte weiterhin eine brutale Militärjunta (de facto bereits seit 1962). Die damalige Mittvierzigerin nahm den Kampf für Demokratie an und auf. Dabei setzte sie auf das Prinzip der indischen Freiheitsikone Mahatma Gandhi – auf zivilen Ungehorsam und Gewaltlosigkeit. Diese Ideen hatten sie während ihrer Zeit auf dem Subkontinent stark beeinflusst.