In Gibraltar eingelaufen: Rätsel um Atom-U-Boot der US-Marine

Ein Atom-U-Boot der US-Marine ist in Gibraltar eingelaufen. "Der Hafenbesuch demonstriert die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und das anhaltende Engagement der USA gegenüber ihren NATO-Verbündeten", teilte die Sechste Flotte der US-Marine mit. Ob das Schiff im Rahmen des Iran-Krieges nach Gibraltar geschickt wurde, war zunächst unklar. Ob das nun in Gibraltar aufgetauchte Boot nuklear bewaffnet ist, war zunächst unklar.

Eine der geheimsten Waffen des US-Militärs

Die US-Marine verwies lediglich auf "ballistische Raketen". Das nuklear betriebene Boot der sogenannten Ohio-Klasse sei bereits am Sonntag angekommen – um welches Exemplar es sich genau handelt, blieb offen. U-Boote der Ohio-Klasse sind mit sogenannten Trident-II-(D5)-Raketen bestückt, die mit mehreren nuklearen Sprengköpfen ausgestattet werden können.