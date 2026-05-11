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Ausland

In Gibraltar eingelaufen: Rätsel um Atom-U-Boot der US-Marine

Ein Atom-U-Boot der US-Marine ist in Gibraltar eingelaufen. Unklar ist, ob das U-Boot nuklear bewaffnet ist. Es gilt als eine der geheimsten Waffen des US-Militärs.
11.05.2026, 23:15

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US-ISRAEL-PALESTINIANS-CONFLICT-SUBMARINE

Ein Atom-U-Boot der US-Marine ist in Gibraltar eingelaufen. "Der Hafenbesuch demonstriert die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und das anhaltende Engagement der USA gegenüber ihren NATO-Verbündeten", teilte die Sechste Flotte der US-Marine mit. Ob das Schiff im Rahmen des Iran-Krieges nach Gibraltar geschickt wurde, war zunächst unklar. Ob das nun in Gibraltar aufgetauchte Boot nuklear bewaffnet ist, war zunächst unklar.

Eine der geheimsten Waffen des US-Militärs

Die US-Marine verwies lediglich auf "ballistische Raketen". Das nuklear betriebene Boot der sogenannten Ohio-Klasse sei bereits am Sonntag angekommen – um welches Exemplar es sich genau handelt, blieb offen. U-Boote der Ohio-Klasse sind mit sogenannten Trident-II-(D5)-Raketen bestückt, die mit mehreren nuklearen Sprengköpfen ausgestattet werden können.

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US-Medien zufolge handelt es sich bei den U-Booten um eine der geheimsten Waffen des US-Militärs. So seien die genauen Standorte von U-Booten, die auch nuklear bestückt werden können, grundsätzlich streng geheim, berichtete die US-Zeitung The Hill.

NATO Vereinigte Staaten
Agenturen, pres  | 

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