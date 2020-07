Athen: Minister droht mit Flüchtlingswelle

Sie denken, sie haben es geschafft nach der gefährlichen Reise aus der Armut oder aus Kriegsgebieten. Doch in Griechenland angekommen, landen sie in überfüllten Flüchtlingslagern unter unmenschlichen Bedingungen, die den neuen griechischen Minister für Bürgerschutz, Yiannis Panousis, schockiert haben. "Ich konnte nicht glauben, was ich gesehen habe. Das muss geändert werden. Sofort", sagte Panousis nach einem Besuch im Flüchtlingslager Amygdaleza nahe Athen.

Ob sich im griechischen Flüchtlingsdrama bald etwas ändert, ist aber zweifelhaft. Zwar hat die neue griechische Regierung versprochen, die Aufnahmezentren für illegale Immigranten zu schließen. Unklar ist aber, wohin die Menschen dann sollen. Fast eine Million illegale Einwanderer gibt es mittlerweile. Seit dem Ausbruch des Krieges in Syrien hat die Flüchtlingswelle massiv zugenommen. Viele wollen eigentlich nach Deutschland oder in die skandinavischen Länder. Doch laut EU-Regeln müssen ihre Asylanträge aber in dem Land bearbeitet werden, in dem sie zum ersten Mal die EU betraten, und so bleiben sie in Griechenland stecken. Dem Land fehlen aber die nötigen Finanzmittel, um sich auf die wachsende Flüchtlingsanzahl zu kümmern.

Panousis ist der Meinung, Geld sei nicht die einzige Lösung des Problems. Man solle die Flüchtlinge in der EU verteilen – nach Wirtschaftskraft jedes einzelne Aufnahmelandes. Eine Neuverhandlung der Aufnahmeregelungen könnte ein paar Jahre dauern. "Bis dahin haben wir 2,5 Millionen illegale Einwanderer in Griechenland", schlägt der Minister Alarm.

Mittlerweile ist die Lage in den Flüchtlingszentren im Land unerträglich geworden, warnen Menschenrechtsorganisationen. Allein in Februar sind vier Asylwerber ums Leben gekommen, sagt Stahis Kyrousis, Leiter von " Ärzte ohne Grenzen" in Griechenland, zum KURIER. Zwei der Flüchtlinge hätten sich selbst das Leben genommen. Ein 21-jähriger Mann sei ins Koma gefallen. Er sei zuckerkrank gewesen und zu spät ins Spital eingeliefert worden.

Zusammengepfercht Vor einigen Tagen ist Kyrousis nach Amygdaleza gereist. Über die Lebensbedingungen im Lager sagt er: "Das sind Käfige wie für Tiere. Jeder hat weniger als zwei Quadratmeter Wohnplatz, alles ist von einem hohen Zaun umzingelt, und drinnen laufen Mäuse und Ratten zwischen den Menschen." Das Einzige, das die Flüchtlinge zu essen bekämen, seien Kartoffeln und Brot. Manche seien in diesen Zentren seit zwei Monaten, andere seit fast 30 Monaten.