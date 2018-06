Asylzentren außerhalb der EU: Wer was will (und was nicht)

Lager innerhalb wie außerhalb der EU

Frankreich und Spanien haben beim EU-Asylgipfel am Wochenende Flüchtlingszentren vorgeschlagen, die innerhalb der EU, aber auch in Drittstaaten liegen könnten. Allerdings meinen sie da zwei unterschiedliche Dinge: Weil Asylanträge in Lagern außerhalb der EU nicht bearbeitet werden können, würde man den Menschen dort lediglich eine Expertise geben, ob sie in der EU eine Chance auf Schutz haben. Deshalb sollte es laut Frankreichs Präsident Macron innerhalb der EU geschlossene Lager für Flüchtlinge geben, in denen eben Asylanträge behandelt werden.

Macron hatte in einem Alleingang bereits im Sommer vergangenen Jahres sogenannte "Hotspots" in Libyen vorgeschlagen. Menschen ohne Chancen auf Asyl sollten so davon abgehalten werden, mit einer Überfahrt über das Mittelmeer große Risiken einzugehen. Der Vorschlag stieß nicht nur aufgrund der katastrophalen Sicherheitslage in dem nordafrikanischen Staat auf Kritik. Auch die rechtliche Frage blieb ungeklärt. Ohne ein EU-weites Asylsystem hätten Migranten ihre Anträge, wenn überhaupt, allein für Frankreich stellen können.

Österreich und Dänemark wollen, so wird kolportiert, außerdem noch etwas anderes, nämlich bereits abgelehnte Asylwerber in Camps außerhalb der EU bringen. "Alles, was wir machen werden, wird mit dem EU-Recht vereinbar sein. Wir können uns nicht erlauben, außerhalb des EU-Rechts zu arbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass der Europäische Rat Lösungen findet, die auch von Österreich unterstützt werden", sagt EU-Kommissionsvize Frans Timmermans.

"Regionale Landungsplattformen"

Am Donnerstag könnten erstmals genauere Pläne folgen. Wie vorab durchgedrungen ist, ist es das erklärte Ziel des EU-Gipfels, Flüchtlingszentren außerhalb der EU zu schaffen. Regionale Landungsplattformen lautet hierbei offenbar das neue Zauberwort. "Der Europäische Rat unterstützt die Entwicklung eines Konzepts von regionalen Landungsplattformen, in enger Zusammenarbeit mit den entsprechenden Drittstaaten sowie dem UNHCR und der IOM", heißt es in einem der APA vorliegenden aktuellen Entwurf der Gipfelerklärung. Was genau das heißt, bleibt abzuwarten.