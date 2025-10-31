Trump senkt die Asylgrenze drastisch - und will weiße Südafrikaner ins Land holen

Technisch dürfte es für Südafrikaner eigentlich unmöglich sein, in den USA Asyl zu bekommen; sie müssten eigentlich in Lagern in Drittländern ihren Antrag stellen. Praktisch stellt das aber kein Problem dar, wenn der politische Wille da ist: Schon im Mai begrüßten Trumps Leute 49 weiße Südafrikaner als erste Geflüchtetengruppe in den USA – Vize-Außenminister Christopher Landau hieß sie damals als „ gutes Saatgut“ willkommen.

Wer in den USA Asyl beantragen will, hatte es schon bisher nicht einfach. Das durfte nur Personen, die in einem Flüchtlingslager in einem Drittland untergebracht waren oder bereits direkt an der Grenze der USA standen. In beiden Fällen warteten oft jahrelange Verfahren.

Donald Trump hat sogar diese limitierten Möglichkeiten nun massiv beschnitten. Die Möglichkeit, einen Asylantrag an der Grenze zu stellen, hatte er bereits zu Amtsantritt ausgesetzt, jetzt drosselte er die Obergrenze für Flüchtlinge aus Drittländern auf 7500 Personen pro Jahr. Unter Joe Biden lag das Limit noch bei 125.000.

Menschenrechts-NGOs laufen dagegen Sturm. Die Zahl von 7500 ist im internationalen Vergleich verschwindend gering; Österreich – 37 Mal kleiner als die USA – hat 2024 mehr als 25.000 Asylanträge registriert. Dazu kommt, dass Flüchtlingspolitik zur selbst erzählten Geschichte der USA gehört: Washington hat sich lange auf die Fahnen geschrieben, während des Zweiten Weltkriegs Hunderttausende Europäer und im Kalten Krieg viele Geflohene aus kommunistischen Ländern aufgenommen zu haben.