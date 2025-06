Asylstatistik: 300 Syrer haben Österreich heuer verlassen

In Europa sind die Asylanträge im Schnitt um 22 Prozent zurückgegangen, Österreich liegt hochgerechnet auf die Bevölkerung in der Statistik auf dem 10. Platz .

Die Asylzahlen gehen weiter zurück – das geht aus der vorläufigen Statistik von Mai hervor, die dem KURIER vorliegt. In diesem Monat wurden 1.443 Asylanträge gestellt. Im Vergleich zum Mai des Vorjahres beträgt der Rückgang rund 42 Prozent .

Seit Jahresbeginn wurden in Österreich 7.499 Asylanträge gestellt – wobei nur rund ein Drittel davon originäre Anträge waren. Beim Rest handelt es sich hauptsächlich um Folgeanträge, etwa von afghanischen Frauen, die nur subsidiären Schutz haben, oder um Verfahren zu Babys, die in Österreich geboren wurden.

An erster Stelle in der Mai-Statistik steht Afghanistan. Aus dem Land wurden 513 Anträge gestellt, weniger als die Hälfte (223) sind neu. Wie erwähnt, sind die restlichen etwa von afghanischen Frauen, die aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) Antrag auf Asyl stellen dürfen, wenn sie zuvor nur subsidiären Schutz hatten; sowie in Österreich geborene Kinder.

Beim Familiennachzug gab es im Mai nur 74 tatsächliche Einreisen, im Mai 2024 waren es noch 1.270. Erst kürzlich hat die Regierung einen vorübergehenden Stopp beim Familiennachzug von Asylberechtigten beschlossen.