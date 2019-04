Armenien: Hass und Morddrohungen nach historischer Rede

Im März wurde in Armenien einem Menschen in seiner eigenen vier Wänden in den Hals gestochen, seine Wohnung in Brand gesetzt. Es ist nur ein Fall von Gewalt gegen Transgender Personen in Armenien. 283 Fälle sind Lilit Martirosyan bekannt.

Die Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Right Side ist selbst Transgender Frau - die erste offiziell in Armenien registrierte. Vor Kurzem ist sie untergetaucht. Denn auch sie erhielt Morddrohungen, nachdem sie am 8. April vor den armenischen Abgeordneten eine historische Rede gehalten hatte.

„Ich spreche hier nicht für mich“, hatte Lilit Martirosyan vor den Parlament gesagt. „Ich repräsentiere heute gefolterte, vergewaltigte, verbrannte, erstochene, getötete, vertriebene, diskriminierte, arme und arbeitslose Transsexuelle Armenier.“ In sozialen, medizinischen, juristischen und wirtschaftlichen Bereichen werden Mitglieder der Minderheit benachteiligt, erklärte Martirosyan nüchtern. Erschreckender noch als die Zahl der Fälle von Gewalt gegen Transgender Personen sei, dass die Polizei den meisten davon nicht nachgehe.