Massive Angriffe: Weite Landesteile der Ukraine ohne Strom

Ein groß angelegter Angriff der russischen Streitkräfte auf die ukrainische Energieinfrastruktur hat Samstagfrüh nach Angaben des staatlichen Netzbetreibers in weiten Teilen der Ukraine Stromausfälle verursacht. Infolge der Schäden durch den "massiven Angriff" sei am Morgen in den meisten Regionen der Strom abgeschaltet worden, erklärte der Netzbetreiber Ukrenergo im Onlinedienst Telegram. Die Angriffe hielten zunächst noch an.

Sobald die Sicherheitslage dies zulasse, werde mit Reparaturarbeiten begonnen, fügte Ukrenergo hinzu. Die polnische Armee meldete unterdessen den Einsatz von Flugzeugen zum Schutz ihres Luftraums. Bei russischen Angriffen auf den Westen der Ukraine nahe der Grenze zum Nachbarland Polen war dies bereits mehrfach der Fall. Mehr als 1.100 Wohnblocks ohne Heizung In der Hauptstadt Kiew sind bereits seit Tagen mehr als 1.100 Wohnblocks ohne Heizung. Das Heizkraftwerk für diese Stadtteile war bei einem russischen Luftangriff am Dienstag so beschädigt worden, dass die Reparatur mindestens zwei Monate - dauern werde, hatte Bürgermeister Vitali Klitschko mitgeteilt. In diesem Winter können sie also wohl nicht mehr beheizt werden. Die Verwaltung der Drei-Millionen-Stadt veröffentlichte eine Liste mit 1.126 betroffenen Gebäuden, die alle in den Stadtteilen Darnyzja und Dniprowskyj auf dem östlichen Ufer des Dnipro liegen.