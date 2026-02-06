Neue Sanktionen gegen Russland: Was die EU jetzt verbieten will

Ausland

Ein blau-rotes Schiff mit dem Schriftzug "SCF Safety Comes First" fährt auf dem Wasser.
Mit dem Vorschlag will die EU die russischen Öleinnahmen weiter reduzieren. Auch ein neues Importverbot ist vorgesehen.
06.02.26, 16:08

Die EU-Kommission hat ihren Vorschlag für ein 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt, mit dem sie die russischen Öleinnahmen weiter reduzieren will. Der Entwurf enthält unter anderem ein "umfassendes Verbot maritimer Dienstleistungen" für Tanker mit russischem Rohöl an Bord, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag. Damit sind Leistungen wie Versicherungen, Finanzierung, Zertifizierungen und Hafendienste gemeint.

Außerdem sei ein neues Importverbot für Metalle, Chemikalien und kritische Mineralien vorgesehen, die bisher nicht von den Strafmaßnahmen betroffen sind, erklärte von der Leyen weiter.

