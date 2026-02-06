Neue Sanktionen gegen Russland: Was die EU jetzt verbieten will

Die EU-Kommission hat ihren Vorschlag für ein 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt, mit dem sie die russischen Öleinnahmen weiter reduzieren will. Der Entwurf enthält unter anderem ein "umfassendes Verbot maritimer Dienstleistungen" für Tanker mit russischem Rohöl an Bord, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag. Damit sind Leistungen wie Versicherungen, Finanzierung, Zertifizierungen und Hafendienste gemeint.