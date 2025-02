Beigeisterung: Standing Ovations für Angela Merkel in Wien

Die deutsche Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Montagabend in Wien davor gewarnt, das Schicksal der Ukraine über deren Kopf hinweg entscheiden zu wollen. "Was überhaupt nicht sein kann, ist, dass es über den Kopf der Ukraine passiert." Merkel wurde bei der Lesung aus ihren Memoiren im Konzerthaus vom Wiener Publikum mit Standing Ovations bedacht.

Merkel rechtfertigte sich außerdem für ihre Entscheidung im Jahr 2008, der Ukraine und Georgien bei einem Gipfel in Bukarest den NATO-Aktionsplan für eine Mitgliedschaft in dem Bündnis verwehrt zu haben. Sie stehe zu ihrer Entscheidung, "das ist auch heute noch so", betonte Merkel. Es sei ein "Wunschdenken", dass der russische Präsident Wladimir Putin bis zur NATO-Mitgliedschaft der beiden Länder einfach abgewartet hätte. Beide Länder hätten zudem besondere Umstände aufgewiesen: Die Ukraine habe auf der Krim die russische Schwarzmeerflotte stationiert und Georgien habe separatistische Teilrepubliken.

Corona-Pandemie veränderte Sicherheit und Außenpolitik

Merkel schilderte dann ihre Erfahrungen während der Corona-Pandemie. Diese habe "sicher mit als Sargnagel für das Minsker Abkommen gewirkt", und aufgrund fehlender direkter Kontakte die Sicherheitslage und die Außenpolitik verändert. So sei 2021 beim G-20-Gipfel in Rom kein Gespräch mit Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping zustande gekommen, weil beide nur per Video zugeschaltet waren. "Gesprächsfäden rissen am Rande der Pandemie."

Nur kurz ging Merkel auf das Ergebnis der deutschen Bundestagswahl ein, die ihre CDU vor AfD und SPD gewann. Sie freue sich, dass die CDU/CSU stärkste Kraft geworden sei, so Merkel. Sie habe den Kanzlerkandidaten der Union Friedrich Merz "eine glückliche Hand gewünscht bei der Regierungsbildung", bereits am Wahlabend, versicherte Merkel. Merz war lange Parteifreund und Gegenspieler von Merkel. Sie wünsche auch, dass in Österreich die Regierungsbildung vorankomme, so Merkel weiter. Als Deutsche wolle sie sich aber nicht einmischen.