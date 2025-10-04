Tschechien hat gewählt: Andrej Babiš klar an der Spitze

Die oppositionelle populistische Bewegung ANO von Milliardär Andrej Babiš hat erwartungsgemäß klar die tschechische Parlamentswahl, die am Samstag zu Ende gegangen ist, gewonnen. Dies geht aus den Teilergebnissen des Tschechischen Statistikamtes (ČSÚ) hervor. Nach Auszählung von zwei Dritteln der Wahllokale lag ANO bei 37 Prozent, womit Babiš nach vier Jahren auf ein Comeback an die Regierungsspitze hoffen kann. Auf Platz zwei mit 21 Prozent liegt das regierende liberal-konservative Wahlbündnis Spolu (Gemeinsam) aus der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) von Premier Petr Fiala, der christdemokratischen Volkspartei (KDU-ČSL) und der bürgerlich-liberalen TOP 09. Die jetzige Regierungskoalition würde damit ihre Mehrheit im 200 Sitze zählenden Abgeordnetenhaus verlieren.

Für die rechtsliberale Bürgermeisterpartei (STAN) zeichneten sich 11 Prozent ab, für die rechtspopulistische Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) von Tomio Okamura 8 Prozent und für die Piraten 7 Prozent. Den Einzug ins 200-köpfige Abgeordnetenhaus sollten noch die rechtskonservativen Motoristen mit 7 Prozent schaffen. Das linke Bündnis Stačilo! (Genug!), dessen Kern die Kommunisten (KSČM) bilden, kann eher nicht mit einem Einzug ins Parlament rechnen, weil es unter der fünfprozentigen Wahlhürde bleibt. Babiš braucht zwei Koalitionspartner Das bisherige vorläufige Ergebnis deutet laut Berechnungen des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehens darauf hin, dass ANO mindestens zwei Koalitionspartner für eine eventuelle Mehrheitsregierung brauchen würde. In Frage kämen die Motoristen und SPD, mit denen Babiš insgesamt bis zu 116 Mandate in dem 200-köpfigen Abgeordnetenhaus erzielen könnte.