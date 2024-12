Syrische Regierung verliert Kontrolle über Aleppo

Nach dem Vorrücken jihadistischer Gruppierungen in Nordsyrien hat die syrische Regierung laut Aktivisten die Kontrolle über Aleppo verloren. "Erstmals seit Beginn des Konflikts im Jahr 2011 ist die Stadt Aleppo nicht mehr unter der Kontrolle der syrischen Regimekräfte", sagte der Chef der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, am Sonntag.

Aleppo, die zweitgrößte syrische Stadt, war bis zu ihrer Rückeroberung durch die Regierungstruppen von Machthaber Bashar al-Assad 2016 Schauplatz erbitterter Kämpfe während des Bürgerkrieges. In der Nacht und Sonntag früh habe es russische Angriffe in den Provinzen Idlib und Hama sowie in Aleppo gegeben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (OSDH) weiter mit. Mindestens ein Zivilist soll dabei getötet worden sein, mehrere weitere seien verletzt worden. Die OSDH mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen von einem Netz aus Informanten vor Ort in Syrien. Ihre Angaben sind schwer überprüfbar.

Seit Mitte der Woche konnten Rebellen unter Führung der islamistischen Hayat Tahrir al-Sham (HTS), einem syrischen Ableger des Terrornetzwerkes Al-Kaida, größere Gebiete im Nordwesten Syriens zurückerobern. Am Samstag drangen Rebellen weit in die Millionenstadt Aleppo vor. Assad kündigte eine Gegenoffensive an.