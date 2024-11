Erstmals seit 2016: Russland fliegt wieder Luftangriffe auf Aleppo

Die Angriffe erfolgten, nachdem der Flughafen von Aleppo geschlossen und alle Flüge gestrichen worden waren. Wie es von syrischen Militärangehörigen hieß, erwarte man zusätzliche Militärhilfen aus Russland, um die Übernahme der Provinz Aleppo durch die Feinde von Präsident Bashar al-Assad abzuwenden. Damaskus rechne damit, dass die russische Militärtechnik in den nächsten 72 Stunden auf dem Militärstützpunkt Hmeimim in der Nähe der syrischen Küstenstadt Latakia eintreffen werde.

Bereits am Freitagnachmittag meldete die Kommandozentrale der von der islamistischen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham angeführten Rebellen, ihre Kämpfer seien in mehrere Viertel Aleppos eingedrungen. Der Kommandeur der Rebellenbrigade Jaish al-Issa, Mustafa Abdul Jaber, erklärte, der rasche Vormarsch sei darauf zurückzuführen, dass die vom Iran unterstützten Kräfte geschwächt seien. Irans Verbündete in der Region haben durch israelische Angriffe während des Gazakrieges und der Offensive im Libanon an Schlagkraft verloren.