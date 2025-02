Nach einem Bericht des Spiegel soll eine Frau rund sechs Millionen Euro an die rechtspopulistische AfD gespendet haben.

Der Spiegel hatte unter Berufung auf den Rechenschaftsbericht der Partei für 2023, der noch nicht veröffentlicht ist, berichtet, eine Spenderin aus Berlin-Dahlem habe der AfD ein Vermögen in Höhe von 5.957.969,66 Euro vermacht. Gleichzeitig sei die Partei im Jahr 2023 Eigentümerin von zwei Mehrfamilienhäusern in Berlin-Dahlem und Berlin-Schöneberg geworden, deren Wert sie mit insgesamt mehr als vier Millionen Euro angebe.

Erst kürzlich hatte in Deutschland die Millionenspende eines früheren FPÖ-Politikers für Aufsehen gesorgt. Der ehemalige Landesgeschäftsführer der Freiheitlichen in Vorarlberg, Gerhard Dingler , hat der Partei mehr als 6.000 Großplakate gespendet. Der Bundestag hatte den Wert der Spende mit 2,35 Millionen Euro angegeben.

Parteien müssen laut Parteiengesetz jeweils bis zum 30. September - auf Antrag bis spätestens zum 31. Dezember - ihren Rechenschaftsbericht aus dem Vorjahr dem Bundestag vorlegen. Der Bundestag veröffentlicht diese Berichte dann später in gesammelter Form. Bei der am 23. Februar anstehenden Bundestagswahl könnte die AfD zweitstärkste Kraft in Deutschland werden. Im Umfragen notiert sie stabil über 20 Prozent.