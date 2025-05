Einstufung als "gesichert rechtsextrem": AfD klagt Verfassungsschutz

Die AfD (Alternative für Deutschland) hat nach eigenen Angaben Klage gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) wegen der Einstufung der Partei als gesichert rechtsextremistisch eingereicht. Ein entsprechendes Schreiben sei an das zuständige Verwaltungsgericht Köln verschickt worden, bestätigte der Sprecher von Parteichefin Alice Weidel, Daniel Tapp, am Montag. Die am Freitag bekannt gegebene Einstufung hat in Deutschland die Debatte über ein Verbot der AfD neu entfacht.