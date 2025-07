Ärzte ohne Grenzen: USA vernichten Verhütungsmittel im Millionenwert

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat eine von der US-Regierung angeordnete Vernichtung von Verhütungsmitteln im Wert von Millionen Dollar am Freitag in einer Aussendung kritisiert. Die Entscheidung der US-Regierung, Verhütungsmittel im Gesamtwert von 9,7 Millionen Dollar (8,3 Millionen Euro) zu verbrennen, ist ein rücksichtsloser und schädlicher Akt gegen Frauen und Mädchen weltweit", sagte Avril Benoît, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen in den USA.