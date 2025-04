Dieser Tätigkeit geht er seit Jahren nach, Doch in den vergangenen Wochen stand sein Telefon kaum still.

Netflix-Serien wie White Lotus oder The Crown haben wiederholt für Gesprächsstoff gesorgt. Doch kaum eine Serie hat so starke Reaktionen ausgelöst wie Adolescence. Mit 66 Millionen Zusehern ist es der meistgesehene britische Titel auf Netflix aller Zeiten.

Eine Familienwelt im Wanken

Wer die Serie noch nicht kennt: Adolescence erzählt die Geschichte einer Familie, deren Welt ins Wanken gerät, als der 13-jährige Jamie Miller (Owen Cooper) wegen des Mordes an einem Mädchen aus seiner Schule verhaftet wird. Abgesehen von der eindrucksvollen Darbietung der Schauspieler – insbesondere des 15-jährigen Owen Cooper – und der besonderen Machart (jede der vier Episoden wurden in einem einzigen Take gedreht), hat der Film gesellschaftlich heikle Themen aufgegriffen: Misogynie, toxische Männlichkeitsideale und – besonders in Großbritannien brisant – Messerkriminalität unter Jugendlichen.