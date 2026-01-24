O wie Ostsee 2/2: Auf einen Eierlikör in der Hafenkneipe

Alte Gastfreundschaft

Wer die Ostseeküste noch weiter nach Osten reist, kommt in Stralsund an. Dort ist die älteste Hafenkneipe Europas. Das Lokal „Zur Fähre“ wird von Mutter und Tochter Höpner geführt. Wer dort hineingeht und einen Eierlikör (Klötenköm) bestellt, hat innerhalb von drei Minuten drei neue Freunde. Außergewöhnlich ist, dass die Kneipe nicht zum billigen Tourikitsch verkommen ist, sondern einfach Menschen zusammenbringt – ganz egal, woher sie kommen. Stralsund ist auch das Tor zur Insel Rügen. Mit dem Zug reist man in kurzer Zeit vom Hauptbahnhof zu Kreidefelsen, Caspar David Friedrich und Nationalpark.