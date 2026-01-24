Stadt.Land.Meer.

O wie Ostsee 2/2: Auf einen Eierlikör in der Hafenkneipe

SLM Ruefa
Wen es nach mehreren Tagen Faulenzen in den Seebädern der deutschen Ostseeküste in die Stadt zieht, sollte nach Stralsund oder Rostock weiterreisen. Das machen auch Lea Moser und Axel Halbhuber in der neuen Folge von „Stadt. Land. Meer.“
Von Axel Halbhuber, Lea Moser und Dominik Kanzian
24.01.26, 17:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rostock ist zwar keine Millionenmetropole, aber trotzdem eine lebendige Stadt mit Cafés, Altstadtviertel, Graffitis und Hafen. Warnemünde ist der ruhige Stadtteil mit Fischbuden, Altem Strom, Strand und Leuchtturm.

O wie Ostsee 1/2: Mehr als Meer

Alte Gastfreundschaft

Wer die Ostseeküste noch weiter nach Osten reist, kommt in Stralsund an. Dort ist die älteste Hafenkneipe Europas. Das Lokal „Zur Fähre“ wird von Mutter und Tochter Höpner geführt. Wer dort hineingeht und einen Eierlikör (Klötenköm) bestellt, hat innerhalb von drei Minuten drei neue Freunde. Außergewöhnlich ist, dass die Kneipe nicht zum billigen Tourikitsch verkommen ist, sondern einfach Menschen zusammenbringt – ganz egal, woher sie kommen. Stralsund ist auch das Tor zur Insel Rügen. Mit dem Zug reist man in kurzer Zeit vom Hauptbahnhof zu Kreidefelsen, Caspar David Friedrich und Nationalpark.

kurier.at  | 

Kommentare