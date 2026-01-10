O wie Ostsee 1/2: Mehr als Meer

Stadt. Land. Meer

Ostsee-Tipps abseits des Strandkorbliegens von Currywurst bis Natururlaub und Kultur.
Von Lea Moser, Axel Halbhuber und Dominik Kanzian
10.01.26, 17:00

Das Meer macht den Unterschied. Wer an der Ostsee am Strand sitzt, merkt schnell: Es verschwindet nicht. Im Gegensatz zur Nordsee gibt es keine Gezeiten. Die vielen Strandkilometer sind der Hauptgrund hierherzukommen. Und weil man sich sicher sein kann, dass das Meer auch am nächsten Tag noch da sein wird, lohnt es sich, den Strandkorb auch zu verlassen: Kulinarik (Currywurst oder Fischbrötchen), Seebadarchitektur, Dampflokfahren, Boddengewässer und viel mehr.

