O wie Ostsee 1/2: Mehr als Meer
Ostsee-Tipps abseits des Strandkorbliegens von Currywurst bis Natururlaub und Kultur.
Das Meer macht den Unterschied. Wer an der Ostsee am Strand sitzt, merkt schnell: Es verschwindet nicht. Im Gegensatz zur Nordsee gibt es keine Gezeiten. Die vielen Strandkilometer sind der Hauptgrund hierherzukommen. Und weil man sich sicher sein kann, dass das Meer auch am nächsten Tag noch da sein wird, lohnt es sich, den Strandkorb auch zu verlassen: Kulinarik (Currywurst oder Fischbrötchen), Seebadarchitektur, Dampflokfahren, Boddengewässer und viel mehr.
Kommentare