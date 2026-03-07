Stadt. Land. Meer.

M wie Marokko 1/2: Marrakesch - und dann weiterziehen

Zu Besuch in Fès, Marrakesch, Meknès und Rabat. Jede dieser Städte war einmal das Zentrum Marokkos. Jede erzählt eine eigene Geschichte.
Lea Moser, Dominik Kanzian und Axel Halbhuber
07.03.2026, 17:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Aus einem stilisierten Koffer wächst eine tropische Szene mit Palmen; darüber steht „Stadt. Land. Meer.“.

Marokko wurde von vielen verschiedenen Dynastien regiert, die den königlichen Sitz nach Marrakesch, Fès, Mèknes und Rabat verlegten - heute bekannt als die vier Königsstädte. Und jede ist auf ihre Weise anders.

Da ist Marrakesch, die viele von kurzen Citytrip-Wochenenden kennen - quirlig, lebendig und sehr touristisch. Wer tiefer eintauchen will, muss weiter fahren. Fès ist die älteste Königsstadt, auf dem Markt (Souk) mit über neuntausend Gassen findet man Kupfergeschirr, Lederschuhe, Teppiche, Tücher, Weihrauch, Rosen und frisches Essen. Meknès - die Stadt der Tore und Mauern - fühlt sich weniger nach Touri-Klamauk an; Rabat - die aktuelle Hauptstadt - ist die aufgeräumteste: mit königlicher Garde, breiten Tulpenbaumalleen und natürlich dem Königspalast.

S wie Sylt 1/2: Zwischen Dünen und Golfplatz
Im Städteduell: L wie Lissabon vs. Liverpool?
Marokko Stadt. Land. Meer.
kurier.at  | 

Kommentare