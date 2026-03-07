M wie Marokko 1/2: Marrakesch - und dann weiterziehen

Da ist Marrakesch, die viele von kurzen Citytrip-Wochenenden kennen - quirlig, lebendig und sehr touristisch. Wer tiefer eintauchen will, muss weiter fahren. Fès ist die älteste Königsstadt, auf dem Markt (Souk) mit über neuntausend Gassen findet man Kupfergeschirr, Lederschuhe, Teppiche, Tücher, Weihrauch, Rosen und frisches Essen. Meknès - die Stadt der Tore und Mauern - fühlt sich weniger nach Touri-Klamauk an; Rabat - die aktuelle Hauptstadt - ist die aufgeräumteste: mit königlicher Garde, breiten Tulpenbaumalleen und natürlich dem Königspalast.