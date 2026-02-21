S wie Sylt 1/2: Zwischen Dünen und Golfplatz

Nach der Ostsee geht es an die Nordsee. Und zwar auf die deutsche Insel - zu der es fast so viele Klischees gibt wie Schafe auf der Insel. Welche davon haben einen wahren Kern und welche wirklich nur ein Vorurteil? Axel Halbhuber und Lea Moser sprechen in zwei Folgen über die überraschend vielseitige Nordseeinsel Sylt: über Dünen, Golfplätze, Luxushotels, Kapitänshäuser und Spaziergänge übers Wattenmeer.