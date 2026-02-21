Stadt.Land.Meer.

S wie Sylt 1/2: Zwischen Dünen und Golfplatz

Die Nordseeinsel Sylt ist vielseitiger als viele denken: zwischen rauer See, Dünen, Salzwiesen, Wattenmeer und Golfplatz.
Lea Moser
21.02.2026, 17:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Aus einem stilisierten Koffer wächst eine tropische Szene mit Palmen; darüber steht „Stadt. Land. Meer.“.

Nach der Ostsee geht es an die Nordsee. Und zwar auf die deutsche Insel - zu der es fast so viele Klischees gibt wie Schafe auf der Insel. Welche davon haben einen wahren Kern und welche wirklich nur ein Vorurteil? Axel Halbhuber und Lea Moser sprechen in zwei Folgen über die überraschend vielseitige Nordseeinsel Sylt: über Dünen, Golfplätze, Luxushotels, Kapitänshäuser und Spaziergänge übers Wattenmeer.  

Golf Deutschland Stadt. Land. Meer. Reise
kurier.at  | 

Kommentare