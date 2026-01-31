Live-Podcast von der Ferien-Messe: Darf es gedämpfte Wespe sein?

Auf der Ferien-Messe ging es in vier Tagen um die Welt, auf der Bühne wurde die erste Live-Folge des KURIER Reisepodcasts aufgezeichnet. Wer hat die bessere Geschichte von Reisen mitgebracht? Axel Halbhuber und Lea Moser duellieren sich in verschiedenen Kategorien. Wo gab es das grauslichste Essen? Den schönsten Sonnenmoment? Den beeindruckendsten Sakralbau? Die größte Überraschung und die berührendste Begegnung? Von gedämpften Wespen, Tempeln in Höhlen, Tänzen im Altersheim, von Jerewan bis Luang Prabang.