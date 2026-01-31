Stadt. Land. Meer

Live-Podcast von der Ferien-Messe: Darf es gedämpfte Wespe sein?

Aus einem stilisierten Koffer wächst eine tropische Szene mit Palmen; darüber steht „Stadt. Land. Meer.“.
Auf der Ferien-Messe Wien fand die erste Live-Aufzeichnung des KURIER Reisepodcasts "Stadt. Land. Meer" statt.
Von Lea Moser, Axel Halbhuber und Dominik Kanzian
31.01.26, 17:00

Auf der Ferien-Messe ging es in vier Tagen um die Welt, auf der Bühne wurde die erste Live-Folge des KURIER Reisepodcasts aufgezeichnet. Wer hat die bessere Geschichte von Reisen mitgebracht? Axel Halbhuber und Lea Moser duellieren sich in verschiedenen Kategorien. Wo gab es das grauslichste Essen? Den schönsten Sonnenmoment? Den beeindruckendsten Sakralbau? Die größte Überraschung und die berührendste Begegnung? Von gedämpften Wespen, Tempeln in Höhlen, Tänzen im Altersheim, von Jerewan bis Luang Prabang. 

