L wie Liechtenstein: In einem unbekannten Land gleich nebenan
Es ist ein Mythos, obwohl es direkt vor der Haustür liegt. Das sechstkleinste Land der Welt, in etwa so groß wie Transdanubien, dafür aber fast unendlich reich. Das Land teilt sich die Melodie seiner Hymne mit Großbritannien. Es ist eines von nur zwei Ländern, das nach seinem Herrscherhaus benannt ist (neben Saudi-Arabien) und eines von zwei doppelten Binnenstaaten – also Ländern, die selbst ein Binnenstaat sind und auch nur von Binnenstaaten umgeben. Na? Schon erraten, um welches Land es geht? Richtig: Liechtenstein.
Kein Käs
In der aktuellen Folge von „Stadt. Land. Meer“, erzählt Axel Halbhuber von diesem Land mit kurioser Geschichte, von den liechtensteinischen Käsknöpfle (die man mit Apfelmus serviert), vom Schloss, das man nicht betreten darf und von Wanderungen dem Rhein entlang – immer zwischen Österreich und der Schweiz. Übrigens ist auch die Sprache dort dazwischen zu verorten, ein Bitzeli Schwizerdütsch, a kläle Vorarlberger Mundart. Touristisches Wunderland ist es keines, aber es bekommt als Exot Bonuspunkte.
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