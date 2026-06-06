L wie Liechtenstein: In einem unbekannten Land gleich nebenan

Es ist ein Mythos, obwohl es direkt vor der Haustür liegt. Das sechstkleinste Land der Welt, in etwa so groß wie Transdanubien, dafür aber fast unendlich reich. Das Land teilt sich die Melodie seiner Hymne mit Großbritannien. Es ist eines von nur zwei Ländern, das nach seinem Herrscherhaus benannt ist (neben Saudi-Arabien) und eines von zwei doppelten Binnenstaaten – also Ländern, die selbst ein Binnenstaat sind und auch nur von Binnenstaaten umgeben. Na? Schon erraten, um welches Land es geht? Richtig: Liechtenstein.