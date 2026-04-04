A wie Armenien: Bunte Tische, komplexe Geschichte

Über neunzig Prozent des Landes liegen über eintausend Meter Seehöhe, es dominieren hier die Ausläufer des Kleinen Kaukasus. Der wichtigste Berg aber ist ein ruhender Vulkan, der gar nicht in Armenien liegt: Der Ararat ist Teil der Geschichte und der Selbstdefinition dieses Volkes, aber seit über hundert Jahren auf türkischem Staatsgebiet. Dennoch ist er der Grund, warum Chor Virap das häufigste Fotomotiv unter Armenien-Reisenden ist – dass zwischen diesem Kloster und dem Berg eine unglaublich dichte Grenze liegt, sieht man nicht.