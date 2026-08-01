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Stephan Zöchling: „Das erinnert eher an Costa Nostra als Wirtschaftskammer“

Der CEO von Remus und Initiator von #zusammenstärker kritisiert alle Kammern. Warum er Gerhard Zeiler für den besseren SPÖ-Chef hält, erzählt er am Tresen der Milchbar.
01.08.2026, 11:26

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Mit WKO-Präsidentin Martha Schultz sei er „laufend in Kontakt“, der ehemalige Präsident der Wiener Wirtschaftskammer  Walter Ruck  sei „ihm wurscht“, denn seine  Kritik richtet sich an alle Kammern. Am 120. Tresen der Milchbar spricht Stephan Zöchling, CEO von Remus, mit Michael Hammerl und Johanna Hager über das fehlende Vier-Augen-Prinzip bei ORF und ÖBAG, über die Unternehmerfeindlichkeit von Andreas Babler,  Harald Mahrers Telefonnummer und warum Christian Stocker in der Wehrdienstfrage  „stehend umgefallen“ ist. 

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kurier.at, haj  | 

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