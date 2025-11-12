Als Präsident verdient er 15.157 Euro pro Monat. Seine neun Landeskammer-Präsidenten erhalten um bis zu 60 Prozent mehr Entschädigung als noch vor einem Jahr und die 5.800 WKO-Mitarbeiter bekommen ab Juli 2026 eine Gehaltserhöhung um 4,2 Prozent. Die WKO und deren Präsident Harald Mahrer kommen nicht aus den Schlagzeilen. Doch was macht die Kammer überhaupt, warum gibt es eine Arbeiterkammer und eine Gewerkschaft und wie stark sind die Sozialpartner? Darüber sprechen am 82. Tresen der Milchbar Christian Böhmer, Josef Gebhard und Johanna Hager.

