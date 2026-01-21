Podcast

U-Ausschuss: "Hoffentlich ist das nicht der Pilnacek"

Warum der Tod des ehemaligen Jusitzsektionschefs alle Parteien beschäftigt und die Neos Sebastian Kurz befragen wollen.
Der erste Tag des Untersuchungsausschusses beginnt nicht in Wien, sondern im niederösterreichischen Rossatz. Dort wird der ehemalige Justizsektionschef Christian Pilnacek am 20. Oktober 2023 tot in einem Seitenarm der Donau gefunden. Zweieinhalb Jahre später will man auf parlamentarischer Ebene Antworten finden auf offene Fragen: War es ein Unfall oder Suizid, wurde bei den Ermittlungen nicht konform vorgegangen und was hat ein Baggerfahrer zur Aufklärung beizutragen?

Darüber sprechen am 92. Tresen der Milchbar Christian Böhmer, Michael Hammerl und Johanna Hager.

Abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, wie Ihnen die Milchbar gefällt und empfehlen Sie uns weiter. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.

Pilnacek-U-Ausschuss: Neos wollen Sebastian Kurz laden
Pilnacek-U-Ausschuss: Welche Neuigkeiten der erste Tag gebracht hat
Regeln für U-Ausschüsse? Abstrakt relevante Chats

