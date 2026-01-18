Pilnacek-U-Ausschuss: Neos wollen Sebastian Kurz laden

Die Neos wollen Ex-Kanzler Sebastian Kurz in den Pilnacek-U-Ausschuss laden. "Wir wollen ihn jedenfalls befragen, ja. Er ist schon eine Schlüsselperson", sagte Neos-Fraktionsführerin Sophie Wotschke im ORF-Magazin "Hohes Haus" am Sonntag. Man wolle wissen, wie Kurz so schnell über das Ableben des ehemaligen Sektionschefs Christian Pilnacek informiert wurde.

"Wir finden eine Befragung von Sebastian Kurz jedenfalls relevant, weil er erstens mit Christian Pilnacek am Abend vor dessen Tod Kontakt hatte und er zweitens offensichtlich informiert war, sehr schnell, und wir wissen wollen, woher kommt diese Information und wieso spricht man hier so schnell von Suizid, wenn das zu dem Zeitpunkt gar nicht klar ist", sagte die Neos-Abgeordnete im ORF.