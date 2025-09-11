Warum Herbert Kickl die Bevölkerung über das Gesundheitssystem abstimmen lassen will und die Dreierkoalition bei Pensionen und Staatsbedientesten sparen muss - darüber sprechen am 68. Milchbar-Tresen Christian Böhmer, Michael Hammerl und Johanna Hager.

