11 Jahre macht er sich im Parlament als Sozialsprecher der Pinken quer über alle Parteigrenzen hinweg einen Namen und partout bevor die Neos in die Regierung kommen verlässt er die Politik.

Was Gerald Loacker zur aktuellen Pensions- und Teilzeitdebatte sagt, was zur Verfasstheit der eigenen Partei und wen er vermisst, das erzählt er am Tresen der Milchbar Michael Hammerl und Johanna Hager.