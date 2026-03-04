Aufgewachsen ist er in Köln, sich selbst beschreibt er als deutschsprachigen Europäer mit kurdisch-türkischen Wurzeln, der seit bald 20 Jahren in Österreich lebt und forscht. Kenan Güngör über Einwanderungsländer wider Willen, warum nicht nur Sprache über Integration entscheidet und was er mit Heinz-Christian Strache verbindet - darüber spricht der Soziologe am 99. Tresen der Milchbar mit Bernhard Gaul und Johanna Hager.

